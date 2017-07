Turistanan un biaha mas victima di ladronicia

Dia 23 di Juli pa mas o menos 1 or y 30 di marduga, durante un patruya riba e parkinglot d ex- Señor Frogs, agentenan policial ta wordo para door di un señora. El a declara na polis cu anti- socialnan a bay cu su auto V- 3347, un Hyundai Accent Hatchback color bruin. E dama turista a parkeer e auto pa mas o menos 10 or di anochi, y a bay cu su amigo na Daniels Steakhouse y despues a sigui pa casino di Hilton Hotel y Sandbar. E señora KSR a duna e yabi di e auto na su amigo y pa banda di 1 or y 30, nan a dicidi cu nan ta bay nan appartment, pero e auto no tabata t’ey mas unda el a par’e. E amigo di KRS, HE no ta corda si el a perde e yabi of el a laga e yabi na auto. Den e auto nan a laga un tas marca Michael Kors cu tres creditcard den dje, su acta di nacimento y su carchi social. Denuncia a wordo entrega. Central di Polis a wordo poni na altura.