Diaranson pasa di 1:30 marduga dilanti di gusto y fat tuesdaty a start un problema formal entre grupo di turista cu a cuminsa insulta otro y securitynan di tanto gusto y fat tuesday a core cu nan for di e sitio pa evita problema. E turistanan no a gusta cu nan a keda hala for di e area y a start un discusion y pushamento cu e security y cos a bay for di man un rato cu algun mokete a cay.

Polisnan a presenta di biaha na e sitio paso na prome instante e victima a informa polis cu nan a batie y atrake, pero no tabata e caso. E homber tabata insulta otro turistanan di color ora cu e securitynan di tanto fat tuesday y gusto a bisanan pa bandona e sitio y aki no a gusta y cuminsa ofende e securitynan y cos a bay for di man un rato. Polis a papia cu ambos partido y asina pidi e turistanan problematico pa bandona e sitio.