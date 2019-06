Turistanan no ta atene nan mes na instruccionnan ricibi ora di huur UTV

Un grupo di turista cu a dicidi di drenta lama cu e UTV cu nan a huur, ciertamente a lanta hopi indignacion cerca e comunidad. Pa cu esaki, nos redaccion di Masnoticia.com a acerca Sr. Jorge Rua, doño di Real Deal Rental, cu ta doño di e UTVnan aki, pa e duna su banda di medaya.

Sr. Rua a cuminsa na bisa cu e UTV nan aki ta vehiculonan nobo nobo y cu ora cu e turistanan bin huur un UTV cerca dje, e ta duna nan instruccion/indicacion di kico si y kico no por haci cu e UTV. Esaki ta encera pa no core ariba santo blanco, no subi pal’i coco. Ta cosnan cu eigenlijk no mester bisa, pasobra cu esaki ta uzo di sentido comun. Pero nan ta haci’e toch.

Por a compronde cu ministernan ta bay tuma carta den e asunto aki, pero Sr. Rua, como doño di e UTV nan aki, ora cu el a haya e potretnan aki den su man, di biaha el a yama e turistanan aki pa bin oficina di biaha. E mes a sali bay buscanan pa wak unda nan ta, y el a topa nan ta bayendo pa oficina di Real Deal Rental. El a yama polis cu tambe a bin. E mes no por a kere loke a pasa. Ta trata aki di 12 persona adulto, cu ta haci algo asina.

Ta pidi tur turista cu ta bin huur UTV, pa nan respeta naturalesa.

Por a compronde cu e turistanan a bay laba e UTV. Despues nan a manda un carta pa pidi despensa. Al parecer, e turistanan aki a bay off- road y e autonan a keda hopi sushi. Y p’esey nan a dicidi cu nan ta bay ‘laba’ e autonan den lama. Pero e awa salo aki a laga hopi daño atras na e UTV nan aki. Sr. Rua a splica e turistanan cu Aruba ta biba di turismo, y cu esaki ta un mal imagen pa nos pais.

A pone e cuater chauffeurnan aki skirbi un carta pa pidi despensa na pais Aruba, ya cu e si tabata sa kico ta e consecuencianan di e hecho di loke e turistanan aki a haci lo ta.

Mas aleu, Sr. Rua a bisa cu el a consulta cu su abogado pa wak kico ta e pasonan cu por wordo tuma contra di nan. Segun Rua, e turistanan ta nenga di paga e daño. E mesun anochi, e turistanan a yama nan abogado y dilanti di Sr. Rua, ariba speaker e abogado a bisa e turistanan pa bisa cu nan no tin placa. Ya pa varios aña caba cu carrental no mag di cobra daño via di e borg. Ni cu e compania haya autorisacion, esaki no ta permiti.

Un turista cu p.e. bolter cu auto nobo, e ta responsabel pa e auto. Pasobra e seguro ta te tres aña so, nan ta bay all risk. Pero tambe sa pasa cu ora e chauffeur ta core auto burachi, ora nan yega airport, hopi biaha di nan ta traha un daño, pero ta cumpra un ticket prome cu nan dia y ta lanta bay. No tin ley cu por stroba nan di sali for di Aruba y no tin ley cu por exigi nan pa paga prome cu nan sali for di Aruba.

E calculacion di e dañonan ainda no ta completamente cla. Tambe seguro ta bezig cu esaki, Sr. Rua a bisa. Loke e turistanan aki a haci ta un falta di respet pa naturalesa y tambe pa pais Aruba. Di parti di gobierno, esaki ta evaluando ki medida ta bay tuma contra companianan cu ta huur UTV.

