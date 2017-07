Turistanan no a keda contento con nan a keda trata pa personal di watersports

Dialuna merdia mientras cu patruya di trafico ta pasando banda di Eagle Beach a keda para pa grupo di turista cu personal di watersports. Mientras cu polis tabata intermedia cos por poco a bay for di man unda patruya di Strand y K9 unit a presenta. E turistanan no a keda contento con e personal di watersports a tratanan. Despues cu nan a huur algun jetski y un di nan a haya daño pero nan no a firma pa esaki. A bin intercambionan di palabra y nan no kier a paga pa e daño debi nan a haya maltrato di e personal di watersports. Polis a intermedia te unda cu tabata por.