Turistanan mester por disfruta pero alabes respeta Aruba su naturalesa

Na e momento aki Aruba como pais ta para dilanti decisionnan importante pa e futuro generacionnan. E ta importante pa tuma e decisionnan aki di forma responsabel, sostenibel y cu accionnan concreto. Den e area di turismo, tin decisionnan importante pa tuma pa loke ta sostenibilidad, y mester por demostra tambe cu en realidad ta haciendo lo necesario pa logra esaki.

Minister Dangui Oduber, mandatario encarga cu turismo di Aruba ta splica cu e no ta un secreto cu Aruba su economia ta depende grandemente di bishitantenan di afo (turista). Sinembargo, e mandatario ta splica cu e bishita aki nifica tambe cu tin un impacto riba naturalesa, ya sea na momento cu ta bishita areanan natural cu ta un atraccion turistico of pa medio di uzo di por ehempel un producto di plastic cu no ta ser deshaci di dje na un forma corecto. “E enfoke na e momento aki ta pa nos tin un maneho real di turismo sostenibel. Esaki nifica cu e turista mester ta consciente di e impacto cu e ta of por causa durante su bishita. Nan mester por disfruta di Aruba su naturalesa pero alabes mester por respeta esaki tambe”, Minister Dangui Oduber a expresa.

Parti di e maneho pa turismo sostenibel cu Minister Dangui Oduber ta ehecutando ta encera pa bin cu mas campaña manera esun di ‘Ban Serio!’. Minister Dangui Oduber: “No solamente e turista pero tambe e local mester ta consciente di kico por y no por rond di Aruba su flora y fauna. Tur hende cu sea ta bishita of biba na Aruba mester sa cua ta e especienan di bestia cu ta core mas peliger y con nos ta proteha nan. Tambe lo sigui encurasha pa scoge materialnan re-uzabel na luga di plastic.”

Finalmente e mandatario ta bisa cu lo traha tambe pa introduci borchinan cu advertencia fuerte den areanan di naturalesa, specialmente esnan protegi. “Conhuntamente cu ministernan colega, kendenan ta encarga cu husticia y tambe di transporte publico, lo traha pa yega na solucion di e uzo di e asina yama vehiculonan UTV, cual nos no por nenga ta causando daño na areanan di naturalesa”, Minister Dangui Oduber a bisa.

