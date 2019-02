Turistanan di un hotel All Inclusive lo sali haci compras den ciudad tambe

Sr. Andres Hernandez, di San Nicolas Business Association a splica cu un hotel All Inclusive por tin su consecuencian negativo, pero tambe positivo.

Segun Sr. Hernandez, un parti negativo ta cu e hotel ta All Inclusive, unda cu tur cos ta inclui den e prijs di e hotel, unda cu e turista lo no bin gasta den e ciudad y pa esaki SNBA a manda un carta pa minister cu nan preocupacionnan, cualnan tambe e preocupacionnan a bin dilanti den e reunion. No ta nada nobo, cu si San Nicolas den total lo por tin, fuera di empleo temporario pa construccion, nan ta bay tin hopi hende cu aworaki ta paga 400 florin pa yega pabao, e placa aki nan ta spaar si nan traha pariba. E ta hopi positivo cu ta bay haci cosnan cu ta bay referi na San Nicolas. Sr. Hernandez ta splica cu hopi hende ta keha cu e hendenan aki ta keda den hotel, pero esaki ta pa dos of tres dia. Pero si den e All Inclusive tin un sorto di mealplan, actividadnan, nan ta bay tin e posibilidad di move for di e hotel, cu’n ticket pa transporte, pa bay cinema, pa nan por bay come na San Nicolas. Y pueblo lo bisa come kico, ya cu na San Nicolas tin O’ Neills, Charlie Bar, Kaminis, diferente interes di otro inversionistanan di tur caminda cu ta weitando aworaki, y cu manera cu famia De Veer cu a pone confiansa den San Nicolas. Esaki lo trece mas bida den San Nicolas y a tuma contacto cu Famia Ferrara di Gianni’s tambe cu lo por inverti den San Nicolas. Tambe ta bezig cu comerciantenan di San Nicolas pa haci cambio di horario pa tuma e flow mas grandi San Nicolas den oranan di atardi.

Tin un informe profesionalmente traha, cu entre 9 or y 30 te cu 4 or y atardi, no tin movecion. E ora SNBA ta purbando di convence e comerciantenan pa habri den oranan di atardi, y despues di esaki ta spera cu e ta cambia. Ta pidiendo comerciantenan pa pone un LSD Light nan mes, di forma cu ta crea un siguridad den caya.

SNBAtin un acuerdo con ta bay mercadea esaki digitalmente. Tin combersacionnan cu polis pa nan wak un biaha mas, polis ariba pia den oranan di entre 5 or cu 7 or di anochi. Sr. Hernandez kier papia ariba cosnan cu por wordo haci di inmediato.

Pa loke ta e hotel, SNBA ta di opinion ta un biaha por forsa, cu e turismo aki tin e posibilidad, si nan gasta mas placa pa e comienso eynan y conectanan pa nan yega e cayanan di San Nicolas, lo bay crea un movecion. Y den e movecion aki, esun cu ta bende souveniershop cu lo lanta, restaurantnan cu lo bin, tur ta un posibilidad. No tur hende cu ta bin un All Inclusive ta personanan cu no ta bay haci uzo di facilidadnan cu nan por haya cerca di nan.

