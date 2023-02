Diasabra atardi na e crusada di Frankrijkstraat y Engelandstraat a sosode un accidente cu impacto fuerte pa falta di duna preferencia. Ta asina cu un kia carnival maneha pa famia turista bahando for di Engelandstraat no a para na e crusada y aki a sigui y dal den un Jeep compass biniendo for di nort riba Frankrijkstraat y aki e vehiculonan a dal basta duro den otro.



Den e jeep blanco e chauffeur a keda herida cu corta na pia debi na airbag y tabatin un mucha tambe leve herida. Polisnan tabata presente pa tuma dato di e accidente y polis di trafico. Personal di ambulance a controla tur hende.

Loke por remarca ta cu na e crusada aki falta di atencion di pati personalnan di DOW pa cu parti di e instruccionnan riba caminda falta un verf y indicacion di STOP pa personanan manera turista sa cu nan ta yegando un crusada di duna preferencia y tin cu stop.