Diaranson durante oranan di mainta unidad di ambulance a keda dirigi na varios ocasion pa e barco crucero mara den waf di Royal Caribbean prome caso tabata pa un homber sin bida. E famia cu bay drenta camber pa wak e homber di den careda di 30 aña a topa cune sin bida y a bati alarma, pero mucho mas no por a haci. Te cu atardi a informa autoridad pa mira e senario si no tin nada di crimen pero no tabata e caso.

Durante mainta ambulance a presenta mas biaha e.o pa hendenan malo y te hasta cu posibel virus. Den oranan di anochi e personal di barco crucero a bolbe pidi un ambulance pa un otro turista cu a bira malo. Paramedico a presenta y mira e situacion a atende cu e turista y a keda transporta pa hospital pa atencion medico.