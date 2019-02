Diabierna atardi na e crusada banda di mc donald Palm Beach un turista den vcar suzuki no a duna preferencia na un kia picanto y a dal basta duro den esaki. Ambos vehiculo no tabata por a core mas. Daño material tabata considerabel. Polis di trafico tabata presente pa tuma dato. Ientras cu ainda e luznan di trafico no ta den funcion debi na piezanan cu a bira basta bieu y a haci cu e aparato no ta trahando mas te ora cu haya piesa.

