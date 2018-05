Turista mericano haya sin bida den lama

Diahuebs prome cu 4 or atardi autoridad a keda informa cu un boto di watersport a topa cu un homber ta drief den lama banda di e boeinan pabou di Holiday Inn y no ta reacciona. Di biaha nan a hinca e homber den e boto y bay canto cune y cuminsa cu reanimacion. Ambulans tambe a yega y sigui cu e reanimacion y na final a constata cu mucho no por haci. A notifica dokter pa presenta pa asina constata morto. Personal di slachtofferhulp tambe a keda poni na altura debi cu e familiarnan tambe a yega y ta un dia nan tin na Aruba.

