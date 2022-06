Diahuebs merdia un turista den grupo di utv a bira malo net pariba di Bushiribana, e personal cu tabata cu nan a yama centro di alarma 911 pidiendo ambulance pa ayudo medico. Ambulance a presenta cu urgencia manera pidi. Polis tambe tabata na caminda. Pero e ambulance serca cu a presenta y momento cu e turista a mira paramedico el a sapatia y core e personalnan di ambulance cu e no kier ningun asistencia. No a keda nada otro cu e personalnan no por forsa ningun persona pa asistencia pero si ta lagabo cu conseho atras y asina a subi nan auto bandona e sitio y informando polis di e situacion.