Turista horta ariba beach

Central di Polis ta manda un patruya di Noord na un hotel highrise pa un caso di hortamento. Na e sitio polisnan ta wordo acerca pa un miembro di siguridad di dicho hotel. Esaki a declara cu’n dama (turista), cu tabata riba e beach dilanti di e hotel, a wordo horta y cu e tabata wardando ariba polisnan na “Front Desk”.

Polisnan a acerca e turista, L.H. cu a declara cu e tabata drumi ariba beach, ora cu diripiente un homber a pasa man cu su heuptas y bay cun’e. Ora el a spierta el a wak nan ta bay cu e tas. E ladron en cuestion a cana bay direccion zuid.

L.H. a declara cu e homber desconoci aki tabata tin un tshirt blauw bisti cu’n jeans preto. E tabata tin djente grandi, cu ta sali afo. E no kier a entrega denuncia ya cu den e tas no tabata tin nada di balor, Den e tas tabata tin cuater tshirt di New York, tres yabero di New York, 54 dollar, dos bril (di cual uno ta di marca Gucci y e otro ta un bril gewoon di color preto.

