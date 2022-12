Diabierna pasa di 10:45 mainta centro di alarma a keda notifica cu na e beach di Arashi personanan ta reanimando un señora turista cu a confronta problema den awa. Di biaha a despacha dos unidad di ambulance y polis pa e sitio.



Paramediconan a sigui cu e reanimacion hunto cu ayudo di polis, a mira e situacion y a pone e turista riba cama y bay cune hospital cu urgencia. Polis a bay cu e famia hospital pa nan no keda nan so na e sitio. Pero mucho mas no por a haci y dokter a constata morto. Personal di slachtofferhulp tambe a keda poni na altura y a presenta na hospital pa yuda e famia.