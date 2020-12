‘Turista Europeo no ta gasta mesun hopi cu Mericano, Canades of Latino’

Den un entrevista cu Ady Saladin, comerciante na Waf Chikito, a puntr’e si dado momento nan ta sinti como comerciante chikito cu nan mester haya mas proteccion. “Sinceramente, nos ta riba un isla cu ta ‘open sky’, e ta dificil,” sr. Saladin ta expresa. Automaticamente solo ta Sali pa nos tur, den otro palabra, tur hende cu traha honradamente tin derecho pa habri negoshi. “Pa mi e ta dificil y pa gobierno tambe, bo no por bisa un hende bo no por traha of habri negoshi, esey ta hopi duro.”

Waf Chikito no tin ningun sosten di local tampoco. Si acaso un local bin nan mester splica nan cu tur prijs ta na dollar. “E unico local cu por cumpra ta por ehempel esnan cu ta bay afo pa hiba un souvenir pa amigo of familiarnan.” Parkeo, benta di turista di hotel no ta yega Waf Chikito pasobra tin hopi souvenir cu ta wordo bendi bandi area di hotel, cual ta haci cu waf chikito tin diferente reto for di diferente banda pa loke ta trata e negoshi aki.

“E ta nos lucha, anto nos tin un hotel cerca kinan cu danki na dje e tiki turista cu ta keda eynan sa bin akibanda y gasta algo cu nos.”

‘Peticion pa mas turista bin Aruba ta masha bunita mes, pero…’

Segun sr. Saladin, e peticion pa mas turista bin Aruba, por ehempel awor lo concentra pa mas turista for di Inglatera bini nos isla, ta algo masha bunita mes. Sinembargo, e turista Europeo no ta gasta segun experiencia di comerciantenan na waf chikito. “Nan no ta gasta manera e turista Mericano of Latino, of Canades. Mi no ta bisa pa nan no bin, ohala hopi bin, pero e ta un diferencia basta grandi di compra, si bo compara turismo Mericano, Canades, Latino, cu esun Europep,” segun sr. Saladin.



Mester tiki mas atencion na Waf Chikito

E ta duro pa bisa, pa gobierno por yuda e comerciantenan chikito aki, “e situacion ta duro. Aworaki mi no por pidi gobierno pa embeyece akibanda, pero si lo ta un bon noticia pa nos cu proximo aña cu poder di Dios e pandemia aki bay, pa nan corda riba nos akinan pa embeyece un tiki,” segun sr. Saladin ta expresa.

Waf Chikito ta haci un peticion pa bini un tiki mas atencion pa nan pasobra si wak patras di edificionan aki, ta un bista horibel. Nan ta cay bao di Santa Rosa, sin critica gobierno direct, pero claro cu mester wak cu por ehempel ora cruseronan yega, un di e prome bista cu nan ta haya ta esey, anto e no ta masha bunita. Saladin: “Ohala gobierno por pone un tiki atencion pa nos, duna nos un man pa verf e luga, pone poco mas atencion, drecha e dak un tiki pasobra e ta un problema. Mi sa e situacion ta duro, p’esey mi ta bisa cu otro aña cu cos drecha den nomber di Dios, mi tin speransa y sa cu Aruba lo crece hopi mas pasobra nos semper ta habri pa tur turismo rond mundo, y nos ta gradici Dios pa esey.”

