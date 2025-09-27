Diasabra den careda di 4:05 atardi personal di Catamaran ta informa autoridad cu tin un turista masculino di edad cu a confronta problema di salud y no ta reaccionando. E personanan a cuminsa cu reanimacion cu e turista riba e catamaran y a pone riba un dinghy y a yega canto na Boca Catalina debi cu e catamaran tabata den e bisindario. Polis y ambulance a presenta rapidamente ne sitio.



Personalnan di ambulance y polis a kita nan boets di biaha pa asina yega te na e dighy cu a trece e curpa sin bida y paramendo a pone e homber abou y cuminsa cu reanimacion. A pone mashine na curpa di e turista y a dal e shocknan pero sin ningun resultado. A pidi dr pa presenta y dr Texier a yega pa constata morto di e turista naci na Spaña di 72 aña di edad.

E tabata compaña pa cu su casa y vocero di polis cu tambe tabata presente a cuminsa na papia cu e casa pa console un rato mientras cu Slachtofferhulp tabata na caminda.