Turista crucero ta bira malo riba waverunner

Un patruya di strandpolitie, durante un control di rutina, riba e caminda di Palm Beach, na altura di Blue Beach Bar, a wak un mucha muhe drumi ariba su lomba, cu yen hende para rond di dje. E mucha muhe tabata keha di dolor na su bariga.Polisnan a puntra esunnan para eynan, kico a pasa. E tata cu tambe tabata para eynan, a conta polisnan cu su yiu muhe, hunto cu’n amiga a bay riba un waverunner na un compania di watersport. E hoben (turista) tabata sinta ariba e waverunner patras, pero door di e speed halto, el a schuif bay patras te cu el a caya. E straal di awa cu tabata sali for di e waverunner, a dal’e den duro den su barica. Esaki a haci masha dolor, y despues el a cuminsa sangra. E trahado di e waterspot a puntr’e si mester yama ambulance, cual e hoben a nenga. Despues e turista a bay den e baño pa cual un trahado femenino a bolbe puntr’ e si e ta sinti malo. El a bisa cu e ta ok. Ora cu polisnan a puntr’e si e kier bay cu ambulance, el a bisa cu no, cu e ta bay dokter di e barco crucero, MONARCH.

Pa mas sigur polis a dunanan tur un lift pa e barco. Den patruya e hoben a cuminsa marea. Polisnan a baha nan na e terminal di crucero. Central di Polis a wordo poni na altura.

