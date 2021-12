Diasabra atardi for di rotonde Balashi pa Ser’i Teishi Polis di trafico a constata un nissan versa coriendo basta duro y basta malo y a bay su tras dunando e chauffeur señal pa para pero nada. A solicita mas patruya pa presenta pa duna un man si e no para. Poco pabou di e rotonde Ser’i Teishi e chauffeur a para. A baha atende cu e homber tras di stuur e tabata basta bebi mes y a pone supla y no tabata por na tur e chensnan cu el a haya. No por a laga e turista keda core y bay causa desgracia y no a keda nada otro di detene y a keda transporta pa warda di Polis.

