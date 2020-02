Turista basta bebi a kere e ta superman y kier a bula riba caminda

Diasabra den careda di 3:45 marduga un homber tabata para riba e balanan cu tin banda di caminda na the village mall y tabata kier a bula riba caminda via di esaki. Net un patruya ta pasando tumando nota di e situacion peligro di e persona a bay atende cune di biaha. E homber tabata basta cansa y bou influencia di alcohol ta trata di un turista. E no tabata sa mes unda e ta kedando y polis no por a lage riba caya y a opta pa bay cune warda pa e sosega su curpa, y mainta lo saca afo na cua hotel e ta kedando.

Comments

comments