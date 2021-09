Turista accidenta riba lama a fayece

Informacion ricibi ta indica cu e turista Mericano cu a sufri un accidente riba lama cu waverunner a fayece diamars anochi.

For di momento cu el a accidenta y a wordo saca for di lama, tabatin poco speransa cu e lo por sobrevivi. Casi e no tabata tin reacción ora cu a sake for di awa. Ora cu a yega hospital, a constata cu e no tin reacción. Ta parce cu el a sufri un ataca y esaki a causa cu el a accidenta. Asina mes a haci tur intento pa want’e na vida pa evalua e speransanan, pero esaki no a duna e resultado spera.

E dama aki di 54 aña a fayece diamars anochi a consecuencia di e ataca sufri.

Tabata dialuna atardi alrededor di 3:50 cu a papia di un accidente a tuma luga ariba lama. Unda cu un dama tabata core un waverunner riba lama y dado momento ela dal abou. Cu consecuencia cu a bira basta malo riba lama. Cu un boto a trece canto di lama y cuminsa dun’e cpr pa purba reanima e persona.

Tabata tin hopi turista den e area ta mira con ta tumando luga full un accion. Basta polis a presenta na e sitio pa asina pone orden publico pasobra tur hende tabata riba otro na momento cu e paramedico tabata na sitio. E dama a keda transporta cu maximo urgencia pa Dr. Horacio Oduber Hospital.

Y awo a haya confirmación cu el a fayece. Sigur un tristesa pa e famia di e victimanan ya cu nan a bini Aruba pa disfruta di nan vacacion anual. Paz na su restonan.

Comments

comments