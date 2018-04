Turista a sigui auto cu a dal den nan y core bay

Riba e caminda di Shaba un toyota yaris a dal den un mitsubishi lancer y a intenta di huy. E turistanan den e lancer a sigui e yaris y a bin blokia e vehiculo den e parkeer plaats di do it center na Shaba. Net polis tabata atende un dalmento cerca ey e turistanan a para e oficial informe. E polis di trafico presente a constata cu ambos persona den e yaris ta stranhero y nan no tabata tin nan documento pa demostra cu nan ta legal y guarda nos costa a buscanan y a keda transporta pa nan post pa investigacion. E yaris a keda tuma den beslag pa investigacion.

Comments

comments