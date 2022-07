Dialuna for di pasa di 3or atardo alarma a keda bati cu un persona lo a drief bay afo, polis di biaha a presenta y combersa cu esnan cu a mira e sucedido.

Famia di nacionalidad Hindu a informa polis cu nan ser keri di 43 aña a drenta awa y a bay afo y nan no a mir’e mas. Aki di biaha a start cu un buskeda rond di lama y canto pero nada.



Famianan y mas hende tabata cana busca pero laat pasa di 5’or un persona a mira algo ta drief pabou di Baby Beach y polis tambe a mobilisa pa e area. A constata cu di berdad tin algo ta drief y aki personal di brandweer y mas hende a drenta awa y a saca un curpa sin bida cu tabata boca abou. Ambulance a presenta unda paramediconan di biaha a cuminsa cu reanimacion manera e procedura maske cu no tabata hayando ningun pulso. Famia tabata den shock y slachtofferhulp tabata na e sitio pa asina consola e famia. Personal di ambulance despues di rato di e reanimacion a constata cu no por haci mucho mas y asina a informa dokter Texier y a constata morto pa 7:05pm di e turista masculino faam Nair, naci 30 januari 1979.

E hefenan di warda di San Nicolas y comisario di polis sra Trudy tambe tabata presente pa pone nan mes na altura di e sucedido.