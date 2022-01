Diasabra atardi personanan a mira un homber ta drif den awa na Baby Beach momento cu algun a bay snorkel. Polisny ambulance di biaha a keda dirigi debi cu tabatin personanan cu a saca e curpa for di awa a cuminsa cu reanimacion. Polis a presenta di biaha y ainda e personanan ta reanimando e persona sin resultado, paramediconan tambe a presenta y a sigui cu e parti pero no a haya nada di pulso. No a keda nada otro di notifica dokter pa constata morto. Slachtofferhulp tambe a presenta pa brinda asistencia na e señora. Na yegada di e auto funebre e señora no tabata kier a laganan bay cu e curpa di su casa algo sigur cu tabata un golpi un vakantie ta caba den un forma ranca.

