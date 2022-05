Diadomingo atardi kapitan di e avion Jetblue a reporta na toren cu nan mester di ambulance cu urgencia pa un persona cu no ta reaccionando, di biaha a informa centro di alarma 911 cu a despacha dos unidad di ambulance. Pa ambulance subi tereno di airport mester warda e security den e pickup geel habri e porta, asina nan a logra bay na e avion di jetblue. Paramediconan a cuminsa cu reanimacion di biaha cu a dura basta pero na final e paramediconan a constata cu mucho no por haci mas pa e turista debi na un posibel ataca di curason a fayece den e avion. A notifica dokter y personal di slachtofferhulp.

Security di Airport a tarda y a tranca operacion di Ambulance

Momento cu ambulance tabata cla pa bandona airport nan a haya nan mes pega no por a sali mes for di e tereno di airport mientras tabatin varios melding drentando di otro casonan di emergencia. E pickup geel e security di airport a dura basta pa yega pa asina guia ambulance pa sali, debi pa core riba e tereno di airport bo no por core sin guia di e security ( pickup geel ) di airport riba e tereno, esaki a tranca ambulancenan por lo menos 15 minuut.

