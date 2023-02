Dialuna atardi tabatin un grupo di utv riba e caminda di Angochi pa Sabanilla Abou cu turistanan abordo. Pero durante e trip un turista a perde control y a drenta mondi cu e aparato y keda herida. Ambulance a keda dirigi pa e sigui, y e turista no tabata desea di keda transporta pa hospital. Polis tambe a presenta pero mucho no por a haci y tur hende kier a sigui nan caminda, a saca e utv for di mondi y a sigui cu e trip.