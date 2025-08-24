Diadomingo marduga automobilistanan riba caya a capta un chevrolet sedan blanco Vcar coriendo riba riem riba WVB. E persona a sigui e vehiculo y informa autoridad di biaha pero e auto tabata core poco duro. A sigui e auto te cu area di Primavera, polis tambe a presenta den e area y a topa cu e auto staciona dilanti un cas di huur. A bati na bentana despues di algun rato un homber a sali. Polis a splike di e situacion y e no tabata sa mes cu el a core riba riem di Playa te cu Primavera. Segun e turista ela box den area di Bubali y roadservice a tuma su declaracion y nan a lage core cu e auto di Bubali te su destino asina mes kibra y e no sa con e procedura ta. Polis a pone sali y wak e auto y e mes no por a kere. Polis a tuma dato tog.