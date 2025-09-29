Dialuna pasa di 2:30 atardi riba caminda di Tanki Flip pa Hato net pabou di Post di Brandweer na Tanki Flip un turista a perde control cu e ATV y a bay cay den e rooi cu tin pazuid di caminda. No tabatin ningun hende herida, e turista di biaha a logra di sali foi e greppel. Brandweer tambe tabata presente pa duna asistencia, no tabatin necesario di ambulance ya cu e turista por a cana y no tabata herida. E compania di quadracer a busca e ATV y logra di sake foi e greppel. E grupo di turistanan a logra di bay riba otro ATV pa sigui nan trip.