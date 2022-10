Diamars anochi un turista den su auto di huur pa un of otro motibo no a pone bon atencion unda e ta core y a bay cay den e greppel cu tin entre Eagle bowling y Citgo Sasaki. Mirando cu no tin herido seguro so a presenta pa asina tuma rapport di e sucedido pa despues notifica takelwagen di seguro presenta na e sitio y saca e auto for di e greppel.