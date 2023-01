Diaranson den careda di 2’or di marduga riba green corridor un turista den un jeep wrangler bahando for di pariba, a dal den e muraya di e rotonde bula esaki over bolter y e jeep a bin cay bek riba su 4 wiel. E turista a sali ileso di e impacto, maske cu e jeep mes a keda totallos.



No a resta nada, polisnan a presenta di biaha y cera parti di e rotonde pa autonan pasa debi cu tabatin piesa tira tur caminda. Na final roadservice a presenta y a notifica takelwagen di seguro pa asina lanta e jeep bay cune pa su destino.