Diabierna den e drukte di merdia autoridad a keda informa cu riba caminda di Boegoeroei tin un accidente serio entre auto y un motociclista, di biaha patruyanan a keda dirigi pe sitio. Na yegada di patruya ta topa cu un kia picanto y un homber herida benta riba caminda cu sla na cabes.
Ambulance a keda solicita cu maximo urgencia y a presenta di biaha pa brinda asistencia ne homber herida y a keda transporta di biaha pa Hospital. Ta trata di e conocido Arabier riba su scooter direccion zuid, dama chauffeur den un picanto a dal brake di golpi y aki Arabier lo a capta laat y a dal den banda robes patras di e picanto. Polis di trafico tambe a presenta pa tuma dato.