Diadomingo merdia na e actividad di Soul Beach na Baby Beach cu basta hende un turista a bira hopi malo mes y no tabata por a hala rosea basta bon. A solicita polis y ambulance cu urgencia pa e sitio. E turista lo a keda hopi den solo y posiblemente no bebe awa y lo a consumi alcohol a pone cu e situacion a bira tenso. Polis a presenta a solicita ambulance, ora a kere cu tabatin sea Cruz Cora of Ambulance na e sitio como standby no tabata e caso. Momento cu a pidi ambulance tur tabata ocupa, un na e actividad na Moomba y dos ambulance pa un caso di reanimacion den un avion di Jetblue.

A pidi ambulance di kazerne si por a sali pero tabata envano no por a haci mucho y minuutnan tabata conta. E turista a bira mas malo riba e polisnan na e sitio, pero dificil pa pone e victima den auto di polis y na caminda e muri y por bira un situacion hopi serio na e oficialnan. A opta pa hinca e persona den un auto particular y polis tabata habri caminda pa nan, pero yegando anker a topa cu e ambulance cu a sali for di Moomba cu a sali for di e actividad paga pa e organisadornan. Asina a tuma e pashent over y traha cune y despues di basta rato di tratamento den e ambulance a transporta e persona pa centro medico pa haya atencion medico avansa.

