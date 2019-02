Turismo ta proyecta pa sigui desaroya y sigui crece!

Minister Dangui Oduber a tuma nota di un rapport di Banco Central Aruba caminda lo a wordo treci dilanti cu Aruba como destinacion a madura. Contrario na opinion di Banco Central Aruba como destinacion ta keda uno atractivo y cu tur potencial pa sigui crece y desaroya. Na momento cu ta wordo indica cu nos Turismo a madura ta pasobra NO ta premira crecemento mas. Si esaki ta e caso e ora tur indicador lo mester indica esaki y cu no lo premira mas desaroyo y mas bien ta premira stagnacion cual NO ta e caso na e momentonan aki. Na e momentonan aki gobierno hunto cu AAA N.V. a anuncia caba e Proyecto Gateway 2030 cu ta e proyecto di ampliacion y renobacion di nos aeropuerto. Si nos destinacion a madura obviamente no lo a scoge pa bay inverti $275 miyon den un proyecto cu ta asina importante pa economia y desaroyo di nos pais. Nos ta inverti paso nos ta proyecta cu lo tin crecemento den cantidad di bishitante pa e proximo añanan. Si nos kier brinda e servicio y experiencia cu nos ta desea di brinda nan nos turistanan nos mester inverti den e proyecto aki.

E enfoke di e maneho di Turismo ta dirigi riba explora y busca mercadonan nobo pa asina diversifica den e turistanan cu ta bin nos pais. Nos mester busca turistanan nobo di generacionnan cu no a bishita Aruba ainda. Ta p’esey a anuncia december 2018 vuelonan directo for di Dallas y Chicago.

Ta mas cu logico cu ora tin crecemento proyecta pa e siguiente añanan ta scoge e caminda pa sigui inverti. Ningun momento por papia di un stagnacion den nos Turismo. Al contrario aña 2018 a demostra di ta un di e miho añanan den historia di nos pais. Tur indicador a demostra esaki.

Den comparacion cu aña 2017 cantidad di stayover a crece, REV PAR a aumenta cu dobel digits 10.3%, cantidad di turista crucero a yega un record di 815.000 turista den aña 2018. E REV PAR a cera aña 2018 den comparacion cu aña 2017 na $227. Banda di esaki e averahe daily rate a aumenta cu dobel digits tambe y a aumenta cu 11.3% ($268) den comparacion cu aña 2017. Loke ta mas importante den tur e exito di Turismo den aña 2018 tawata e hecho cu e tourism receipt cu ta e cantidad di placa cu e turista ta gasta y laga atras den nos economia tambe a aumenta cu double digits den comparacion cu aña 2017. Minister Oduber ta señala cu di ta hopi satisfecho cu tur e resultadonan aki y ta duna muestra cu Aruba ta leu di ta madura. Ningun di indicadornan di Turismo no ta indica cu nos a yega e fase di consolidacion. Na momento cu bo yega e fase aki ningun indicador NO lo demostra un crecemento, cual den nos Turismo esey NO ta e caso! Tur indicador a crece y aumenta!

Ta hopi importante tambe pa informa comunidad cu pa a e aña aki tambe a anuncia caba e proyecto di Masterplan Port City Aruba cu ta bira un desaroyo unico caminda sector priva lo bay inverti mas cu $500 di dollar. Ningun inversionista no lo inverti den un pais cu no ta premira desaroyo y crecemento.

Pa aña 2019 ya caba tin un aumento di cantidad di asiento proyecta pa Aruba cu ta duna indicacion cu tin crecemento conforme e maneho y vision di minister di Turismo. Tin vuelonan nobo for di mercadonan nobo manera Dallas y Chicago. Tur esaki den cuadro di diversificacion. Tin varios proyecto tambe cu lo mester cuminsa e aña aki cu sigur lo contribui na e crecemento economico.

Ta mas cu logico cu como minister nos ta tene den consideracion tur e rapportnan cu ta wordo publica pa asina tuma e decisionnan corecto na bienestar di nos Turismo cu ta e backbone di nos economia.

Comments

comments