Turismo ta e enfoke di e di dos parti di “Restart Conversations” presenta pa CAREER IQ

Diasabra ultimo, CAREER IQ a presenta e prome parti di “Restart Conversations” virtual summit cu enfoke riba Economia y Entrepreneurship. E sesion aki tabata bon ricibi p’e publico di Aruba, cu a sigui e prome cumbre virtual bibo y directo via e webinar platform, Tele Aruba livestream y Tele Aruba canal 13, unda miles di siguidor a participa na e combersacion.

Siguientemente diasabra 9 di mei lo tin e di dos parti di e “3-part series virtual summit” aki cu enfoke riba nos turismo. E sesion aki lo consisti di dos sesion cu e panelistanan den e area di turismo: Ronella Tjin Asjoe Croes (CEO di Aruba Tourism Authority), Tisa La Sorte (CEO y Presidente di Aruba Hotel & Tourism Association), Ryan Peterson (General Manager Economic Policy Centrale Bank van Aruba) y Jo-Anne Arends (Air Service Development Manager na Aruba Airport Authority). E di dos panel di e mainta aki lo ta Zena Neme di propetario di CRAFT, Kimberly Rooijakkers Manager di Boardwalk Hotel, Dylan Molina di Pelican Group y Maureen Every Managing Director Eco Destination Management.

Durante sesion number 2 e meta ta, pa tin un discusion positivo riba e posibel plannan pa Restart e sector di Turismo, cu ta e pilar economico di Aruba, kico ta e cambionan cu lo introduci unabes nos habri frontera bek y tambe lo tin un dicusion tocante con lo mester adapta e sector aki pa post Covid-19. E model di turismo cu Aruba a conoce lo ta dificil pa sigui implementa, e impacto di Covid-19 y e introduccion di distanciamente social, cu lo bin cu cambio drastico den nos pilar principal. Pues den sesion 2 ta importante pa cuminsa tene discusion fructivero tocante e retonan cu nos lo bay enfrenta y sigur e participacion di cada ciudadano ta clave den e fase aki.

E discusionnan aki lo ta retorico cu e mensahenan positivo, pa asina inspira e participantenan pa participa y tuma accion den nan seno y sigui crea un “ripple effect” di optimismo den nos comunidad pa rehabilita nos isla. Durante e temponan dificil ta facil pa somete na e sentimento di mied, cu ta causa pa incertidumbre, pero awo mas cu nunca nos isla tin mester pa nos comunidad di forma colectivo uni na crea un miho Aruba despues di e crisis. Aunke e crisis a trece hopi dificultad riba diferente nivel entre otro: economia, e problemanan social, e retonan pa nos sistema di cuido y asina por sigui menciona hopi area mas cu ta afecta. Na mes momento tambe e crisis ta trece cu ne hopi oportunidad pa nos por refleha como comunidad riba e Aruba cu nos kier laga atras y tambe con nos kier sigui desaroya nos pais. Pa nos por logra esaki nos tin mester di e combersacionnan constructivo y tambe nos mester ta cla pa asumi cambio. Paso ta na nos como pais y comunidad pa asumi cambio pa asina adapta si nos kier prospera den futuro.

E meta principal di e summit aki ta pa tene un combersacion colectivo di ambos sector publico y priva con nos lo por “Restart Aruba”. Hopi biaha riba nivel di maneho tin falta di e “input” di esnan “in the field”, pues por medio di un dialogo colectivo nos ta spera cu por nace e idea-y acionnan concreto cu ta un “win-win” pa ful Aruba. Sinembargo ta keda na nos tur pa traha hunto pa yuda Aruba supera e reto aki – “We are in this together”.

Pa bo por participa of pa haya mas informacion di e conferencia virtual aki bo tin cu simplemente subi e pagina di “social media” di Career IQ Aruba riba Facebook of Instagram. E dos siguiente partinan di e summit aki lo tuma lugar riba diasabra 9, 16 di mei di 10 or di mainta pa 12 or di merdia. Tuma nota cu e cuponan ta limita pa e plataforma di webinar. E conferencia virtual aki lo ta streamed live tambe riba Tele Aruba canal 13 y Facebook Live di Tele Aruba.

Registra gratis y asina forma parti di e combersacion pa “restart” Aruba, nos isla.

Aplicabel pa news websites:

LINK pa registra

Click e links akibou y registra bo mes pa e conferencia virtual gratis aki

Tourism:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LB1ghrkFSpW60wuUn6GMYA

Innovation & Community:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/1415868022297/WN_xn_MY1igTK2ur3IwObdY0Q

