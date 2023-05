Durante e di 41 edicion di CHTA Marketplace na Barbados, un delegacion consistiendo di A.T.A. y AHATA tawata presente un biaha mas representando Aruba. Hotelnan y socionan local tambe tawata presente na e evento anual aki.

E Marketplace di Caribbean Hotel and Tourism Association ta e evento mas grandi den e industria turistico y hotelero pa region di Caribe, unda ta duna proveedornan di turismo e oportunidad pa cera conoci, reuni, of negocia sea cu socionan existente of nobo.

E aña aki tawata tin un total di 25 pais representa entre proveedornan manera hotelnan, companianan di transporte, actividadnan y destinacionnan, na e conferencia. Di otro banda tawata tin organisacion di cumprado, incluyendo tour operadornan y mayoristanan ta presente, representando 23 diferente pais. Tawata tin un total di 800 socio presente cu 9500 cita preregistra, pues e tawata un evento sumamente exitoso.

E agenda di e Marketplace pa e ekipo di Aruba tawata extensivo y a reuni cu diferente socio di diferente mercado cu ya caba ta produci pa Aruba, como tambe socionan potencial nobo. E tipo di reunionnan

manera esaki ta duna diferente partidonan e oportunidad pa negocia diferente aspecto tambe. Durante reunionnan a papia entre otro di con 2023 ta bayendo, trends y plannan pa 2024 y tambe con turismo di Aruba ta compara cu otro destinacionnan den Caribe.

Riba imagennan por wak cu a reuni entre otro cu e Minister di Turismo di Turks & Caicos, Josephine Connolly y CEO di Turks & Caicos Tourism Association, Stacy Cox. Tambe a reuni cu Aaron Boyd, Regional Destination Marketing Manager- Americas di Hotelbeds.

Turismo por lo general ta normalisando, despues di a mira crecemento exponencial post-pandemia. Aruba ta sigui ta fuerte, tambe comparativamente, no obstante e tendencia general cu ta indica un demanda grandi di biahe pa Europa for di e mercadonan Mericano y Canades. Algun destinacion den Caribe y Mexico ta confronta reto entre otro door di crimen eleva cu ta pone cu turistanan ta keda lew, pero ta mira tambe un expansion hopi grandi den Caribe y e parti Caribense di Mexico di proyectonan hotelero.

Aruba a sigui wordo reconoci como un di e top destinacionnan cu a recupera despues di e pandemia y simplemente mester tene cuenta cu Aruba a strategicamente tuma e pasonan corecto pa beneficia optimalmente y exitosamente di e hamber pa biaha durante y despues di e pandemia, un fenomeno temporal. Turismo ta sigui ta fuerte pa Aruba, y lo regresa na tendencianan mas normalisa despues di a mira e efecto post-pandemia.

Pa A.T.A., AHATA y tur socio local ta sumamente importante pa sigui mantene relacion estrecho cu socionan cu ta bende Aruba, y crea lasonan cu socionan nobo.