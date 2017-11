Turismo durante e signatura di gobierno di AVP a conoce stabilidad y exito

Segun Sra. Jennifer Arends-Reyes den calidad di presidente di comision di Turismo di Parlamento, pais Aruba a conoce un stabilidad den nos pilar economico cu poco pais na mundo por bisa esey. Na momento cu pais Aruba a conose retonan grandi ta locual cu tur e rapportnan di entidadnan grandi reconoci mundialmente manera Standard & Poors, Fitch rating y IMF a subraya e dependencia y necesidad di pais Aruba ariba un Turismo exitoso y asina a logra tambe cu durante transcurso di añanan e ingreso di Turismo a subi substancialmente, si tuma e ultimo cuater añanan ki so cu casi un biyon florin. Na e momentonan aki Aruba ta na un crusada y cambio di gobierno stabiel pa un gobierno di coalicion y ya caba ta un cantidad di advertencia a ser treci dilanti na tur NV’s y sui generis. Un en particular cu a hala atencion di Sra. Arends-Reyes tawata esun dirigi pa nos Aruba Tourism Authority cu ta ATA. Ki nan a manda e mensahe en todo caso di parti di e partido mayoritario den e coalicion pa nan para tur planes pa 2018 pasobra MEP tin un otro vision pa Turismo y tin su propio plannan. En todo caso por bisa cu durante e gobernacion di signatura di MEP Turismo no tawatin e responsabilidad asina grandi di ta 86% of mas di nos GDP. Na e momentonan aki si. Antes crucero no tawata surpasa 500 mil pasahero awe na 2017 nos ta surpasa 750 mil pasahero y ta sperando pa 2018 ariba aun mas. Ultimo symposio di crucero MEP a briya cu nan ausencia siendo cu a presenta e masterplan di APA (Aruba Ports Authority) cu tin corelacion directo cu nos Turismo y su futuro. Sra Arends-Reyes ta spera cu no bay haci saltonan descabeya pa cu nos mercadeo y corta den e presupuesto asina drastico cu ATA no lo por funciona. Semper esey tawata e critica di mas grandi di parti di fraccion di MEP caminda cu segun nan e rendimento di locual ta inverti en particular di ATA no ta wak bek den economia, siendo cu nos ta hayando casi 3 biyon di Turismo segun banco central. Nos Turismo ta asina importante pa Aruba y cualkier ‘bad decision’ por tin consecuencianan hopi grandi pa pais di Aruba y su economia. Ta hopi mama y tata di famia ta depende di e exito di Turismo. Sra. Arends-Reyes ta spera cu sano huicio prevalece y locual ta den bienestar di Aruba. Ta bon pa splica cu tur e entidadnan di e industria ta trahando den e mesun linea y ta depende di otro. Si ATA por ehempel cay afo of no por funciona manera debe ser e lo tin consecuencia pa e otro stakeholdernan incluyendo hotelnan y tin impacto ariba inversionistanan. ATA awe ta un sui-generis pa motibo cu nan mester por tin netamente un grado di independencia pa por haci nan trabou. Grado di ocupacion di cambernan di hotel no ta aumenta pa obra di magia ni tampoco ta warda ariba gobierno nobo pa decisionnan por ser tuma, everyday is a business day. Nos tin por ehempel un AAA cu tin un plan gateway 2030, APA cu su Masterplan y ATA cu ta percura pa keda mercadea Aruba den e mundo sumamente competitivo ey for caminda cu Aruba ta den e topnan di Caribe y nos no lo por acepta pa Aruba bay atras pa locual ta Turismo nos pilar economico Sra. Arends-Reyes ta termina bisando.