Turismo di crucero tabata hopi positivo den 2017

Esakinan sigur ta resultado hopi positivo e aña aki y sin lubida e parti di turismo crucero cu nos a comenta na varios ocasion,cu ta mustra un crecemento por ta den e aña aki di 16% surpasando asina tambe e metanan cu nos a stipula. Sra. Ronella Tjin Asjoe- Croes, CEO di ATA ta amplia.

Hopi importante ta cu tin diferente factornan, un di nan ta e parti di horcan a afecta nos region Caribense sigur, y claro Aruba a saca negoshi adicional di esey tambe. Pero prome cu esey caba tabata mira e movecion aki, pues sigur e tabata un aña unda cu ATA a pusha hopi mercadonan pa asina compensa cualkier impacto negativo di Venezuela. Despues e parti di desafortunadamente lo ta impacto na otro destinacionnan,sigur hopi negoshi a wordo movi pa Aruba tambe pues a trece crecemento tambe adicional pa nos pais.

Hotelnan ta bisa cu nan ta yen caba cu no tin espacio mas, kico mester haci ta di sigui promove mas of busca un solucion pa e estadia di nos bishitantenan. Tocante e punto aki e CEO di ATA a bisa cu si mira aña pasa nos por a ripara caba cu un tercera parti di esunnan cu ta bishita nos isla ta keda na otro tipo di acomodacion, pues bo wak bon Aruba no tabata tin ampliacion significante den cantidad den cambernan di hotel durante e ultimo añanan.

Ritz Carlton tabata e ultimo proyecto grandi cu Aruba tabata tin, y esey tabata na aña 2013, anto sigur e adicion di otro tipo di acomodacion y e demanda cu tin pa esey, como tambe oferta, ta yuda cu nos por atrae mas bishitante den su totalidad. Sigur cu e sector hotelero ta keda un parti importante y tanten cu nos zorg cu e ocupacion y e rendimento t’ey y por amplia cantidad di bishitante pa medio di otro tipo di acomodacion, Aruba sigur ta saca probecho di esaki manera miho cu ta posibel. Pero en berdad e reto segun CEO di ATA pa 2018 ta entre otro cu e capacidad di cambernan di hotel de facto ta limita pa por acomoda tur e demanda cu tin, Aruba ta esun cu ta capturando mas demanda den Caribe, despues di principalmente parti di horcan y esaki un Expidia, cu ta e bendedor di mas grandi di e region aki, por bisa global tambe a indica, y e otro reto tambe ta e habilidad di Aeropuerto pa por acomoda avionnan adicional e dianan cu ta pick riba un diasabra of un diadomingo, segun CEO di ATA, Sra. Ronella Tjin Asjoe- Croes.