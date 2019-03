Turismo di Bonaire ta pasando den su miho momentonan

Turismo di Bonaire ta pasando den un di su miho momentonan, mirando cu e ta creciendo cu pasonan acelera.

Sra. Malida Hassel, di Departamento di Turismo di Bonaire, a cuminsa na bisa cu American Airlines a aumenta na 4 vuelo pa siman, for di 1 vuelo pa siman. Ta trata di mas di 3200 stoel for di e area di Miami. E ta un crecemento grandi pa Bonaire di parti di Merca. Ademas di esey, tin vuelonan di Newark, Houston y tambe Atlanta. Tambe den seizoen tin vuelonan for di Toronto, Canada. E mercado Canades y Mericano ta creciendo na Bonaire.

E industria turistico ta pasando den un temporada basta druk.

For di Hulanda cu TUI for di Hulanda, unda cu KLM ta bin cu 7 vuelo pa siman, TUI cu cuater vuelo pa siman. E mercado mas grandi pa Bonaire ta keda esun Europeo, abarcando 45% di nan mercado. Regional por bisa cu tin EZ Air, Divi DIvi, Aruba Airlines cu ta haciendo vuelonan interinsular.

TURISMO CRUCERO

Sra. Hassel a splica cu pa loke ta trata turismo crucero, esaki tambe ta creciendo. Bonaire actualmente tin 2 pier (noord y zuid). Tin 185 barco cu ta bishita Bonaire anualmente, casi 480 mil turista for di barco crucero. Den e ultimo 3 pa 4 añanan, esaki a redobla. E pregunta cu ta keda awo, ta kico ta bay pasa cu e industria di turismo di crucero, kico ta e futuro di Bonaire, mirando cu nan ta yegando un maximo, si mester stop esaki, ta preguntanan clave cu tin cu bay atende cun’e, mirando cu Bonaire ta dos barco grandi e por acapara ariba un dia. E ta un isla di 20 mil habitante, y ariba un dia por tin te cu 6 mil turista ariba un solo dia. Mester wak e parti di producto, e calidad di tournan cu ta wordo ofreci, cu no ta bira di mas y sali for di balansa. Esaki ta puntonan clave cu mester wordo atendi cun’e, Sra. Hassel a sigui bisa.

ATRACCION

Pa locual ta desaroyo di inversionistanan, acomodacionnan, Bonaire tin Chogogo Resort cu lo bay habri cu 200 camber mas. Tin diferente construccion tumando luga ariba e isla, tanto den appartment como hotel, AirBnb. Bonaire ta creciendo hopi lihe y ademas di esey tin restaurant, tin ariba 60 restaurant y tin espacio pa mas. Esaki mirando cu Bonaire ta den un fase di desaroyo y crecemento, tin espacio pa sigui crece. Loke tin awo ta e Plan Strategico di Turismo cu mester wordo implementa. E ta un plan di 10 aña, cu ta papia di tur e puntonan ya menciona, te unda Bonaire mester crece. Aworaki ta hayando 130 pa 136 mil turista stay-over pa aña. Esaki kiermen cu ainda tin espacio pa 60 mil arrival di turista, dus ainda tin espacio pa crecemento den 10 aña. Bonaire ta un isla den desaroyo. Mas importante na Bonaire ta e naturalesa y mester balansa e desaroyo y su proteccion y preservacion di su naturalesa.

DESAROYONAN

Bonaire su airport tambe ta den expansion, unda cu tin un facilidad di Brandweer nobo y tambe e Toren tambe ta nobo. E airport ta den un fase di expansion pa e sala di salida, mirando cu tin dianan sumamente druk. Diasabra ta e dia mas druk na e airport, y mester di mas espacio pa por acapara mas pasahero, pa nan tin tur facilidad y comodidad.

