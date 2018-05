Turismo a aumenta cu 0.7% durante e prome kwartaal di 2018

Aruba a yama bonbini na un total di 363.070 bishitante ‘stay-over’ pa e prome 4 luna di 2018. Esaki ta 0.7 (+2.590 turista) mas compara cu e mesun temporada pa 2017. Si exclui e bishitantenan di Venezuela, por mira un aumento di 5.8% (+19.461 turista) cual ta igual na un total di 353.715 bishitante pa nos isla. E cifranan ta indica crecemento den mercadonan clave pa Aruba, manera Merca, Canada, Argentina, Brazil y Hulanda entre otro. Pa april, Aruba a ricibi un total di 88.115 bishitante stay-over, cu ta 9.21% (-8.800) menos compara cu e mesun luna aña pasa. Excluyendo bishitantenan di Venezuela, por mira cu esaki ta 3.4% (3.058 turista) menos cu ta igual na 86.037 bishitante pa nos isla pa april 2018. Tambe ta esencial pa tene na cuenta cu e temporada halto rond di ‘Pasco Grandi’, esta ‘Easter break’ of Semana Santa, a cay den maart e aña aki mientras cu aña pasa esaki a cay den april.

Turismo ‘stay-over’

Aruba ta wordo representa den tres diferente continente. Compara cu april aña pasa, pa 2018 e turismo procedente for di e continente Norte Americano a baha cu 0.7% (-506 turista/total 69.533 turista) y ta trece 78.9% di total di turismo pa nos destinacion. Na april, Merca a baha cu 1.2% (-788 turista/total 65.322 turista) y Canada a aumenta cu 7.2% (+282 turista/total 4.211 turista) compara cu e mesun luna na 2017. Pa e prome 4 luna di 2018, Norte America a trece 283.873 turista pa Aruba, cu ta un aumento di 7% (+18.617 turista).

E continente Latino Americano a baha cu 39.8% (-6.705 turista/total 10.121 turista) unda Venezuela a baha cu 73.4% (- 5.742 turista/total 2.078 turista) compara cu april aña pasa. Colombia a baha cu 39.1%(-1.214 turista /total 1.890 turista) y Argentina a aumenta cu 6% (+138 turista/total 2.455 turista). E continente di Latino America a trece 11.5% di e total di turismo pa luna di april na nos isla. Pa e prome 4 luna, Latino America a trece 43.554 turista pa Aruba, cu ta 26.4% (-15.607 turista) menos compara cu e mesun temporada aña pasa.

Pa loke ta Europa por nota cu turismo a baha cu 18.4 % (-1.322 turista/total 5.866 turista) compara cu e mesun luna aña pasa. Hulanda a baha cu 0.1% (-3 turista/total 3.514 turista), y Reinonan Uni a baha cu 76.7% (-1.112 turista/total 338 turista). Esaki ta primordialmente door cu un vuelo charter directo for di Manchester – Inglatera pa Aruba a cay afo pa 2018. Consecuentemente esaki ta causa cu tin menos asiento obtenibel pa biaha directo pa nos destinacion for di e paisnan di Reinonan Uni.

Alemania a baha cu 28.4% (-166 turista/total 419 turista). E continente Europeo a representa 6.7% di turismo pa Aruba pa luna di april. Pa e prome 4 luna, Europa a trece 25.385 turista pa Aruba, cu ta 0.7% menos (-190 turista) cu e mesun temporada aña pasa.

Turismo Crucero

Durante april 2018, 55.618 pasaheronan crucero a bishita nos destinacion riba un total di 26 diferente barconan crucero. Compara cu luna di april aña pasa, turismo crucero a baha cu 12% (-7.603 turista crucero): na april 2017 Aruba a haya 63.221 bishitante for di 28 crucero.

Pa e prome 4 luna di 2018, un total di 364.456 pasahero crucero a bishita Aruba (un aumento di 5.9% +20.312 pasahero mas) riba un total di 160 diferente crucero (un aumento di 6% +9 barco mas).

Tourism Receipts / Central Bank of Aruba

Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Receipts’, pa e prome 9 luna di 2017 (januari te cu september) a contribui cu AWG 2.292.6 miyon den nos economia, cu ta un aumento di 4% compara cu e mesun temporada na 2016.

Hotelnan / AHATA

Segun Aruba Hotel and Tourism Association pa e luna di april 2018, e ‘Average Daily Rate’ (ADR) a baha cu 2.4% compara cu april 2017 Esaki den cifra ta US$ 251.21 na 2017 compara cu US$ 245.13 pa 2018. Pa e prome 4 luna di 2018, ADR a subi cu 8% y den cifra esaki ta US$ 311.21. E entrada pa camber disponibel, e asina yama RevPAR a aumenta cu 0.8% di US$ 217.57 na april 2017 pa US$ 219.40 na april 2018. Pa e prome 4 luna di 2018 RevPAR a aumenta cu 12.4% – US$ 280.18

E anochinan ocupa (ORN) pa camber a aumenta cu 3.2% pa april 2018. Pa e prome 4 luna di 2018 ORN a aumenta cu 3.8%.

E cifranan di AHATA ta basa riba 14 propiedadnan incluyendo mayoria di e hotelnan cu excepcion di Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino.

-FIN-

