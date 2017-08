Tur vehiculo cu yega DTI ta wordo gekeurd

Hopi ta e kehonan cu vehiculo usa door di turista cu ta hayando accidente pa cual por mira cu esaki no ta den bon condicion. Pa e motibo aki a aserca Sr. Enrique Maduro, hefe interino di DTI pa splica mas di e casonan aki.

DTI ta keur diferente tipo di vehiculo, cu nan ta mira cu nan no ta pertenece na e trafico normal di Aruba, pero ta destina pa otro tipo di tereno. Na Aruba ta permiti varios vehiculo ariba caminda. Esakinan tambe ta wordo gekeur. Por wak ariba e partinan di tecnico cu nan ta cumpli y si nan no tin esaki, DTI ta exigi pa esakinan wordo poni ariba e vehiculo, pa contribui na siguridad. Hopi biaha e tin cu sali tambe cu ta huur e tipo di vehiculonan aki, pa mustra nan clienta con pa maneha esaki pa tene cuidao cu esaki. Hopi biaha nan mester exigi un cierto experiencia di maneha e vehiculonan aki. Avisa di e peligernan cu ta presenta.

No ta tur vehiculo ta yega DTI, segun Sr. Maduro. Esunnan cu no ta cumpli, ta wordo nenga di wordo gekeur door di DTI pa falta di algun partinan tecnico, pa por cumpli cu esakinan prome cu wordo gekeur.

DTI no ta maneha un lista di tur e vehiculonan di e companianan cu ta huur motociclista of v-wagen na turistanan cu no ta bin pa keur. Hopi biaha ora e companianan aki tin cliente, si nan haya un momento pa verhuur e, nan ta verhuur e y ta prefera esey cu bin keur y perde placa. Den pasado nan tabata traha afspraak pero nan no ta bin. Tin biaha DTI ta habri ariba diasabra specialmente pa e companianan aki.

Si DTI tin e personal y ta ekipa pa keur e autonan, si tin cupo habri, e companianan ta wordo yama pa bin trece e auto pa keur. Y tur e v-wagennan tambe ta wordo ofrecei e mesun oportunidad ey. Awo DTI tin miho contacto, via email of cualkier otro manera, toch DTI ta keda den contacto cu e companianan aki, segun Sr. Enrique Maduro, hefe interino na DTI.