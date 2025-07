Cuerpo Policial Aruba ta informa comunidad cu entrante 7 di juli 2025 tur vehiculo cu wordo kita door di polis lo wordo hiba den custodia (ter bewaring) na R.S.I. ( Recovery Soluctions & Investigation) situa na Avenida Milio Croes 40 A , Dakota ex Malboro Ball Park. (esaki ta exclui vehiculonan cu a wordo confisca como obheto di un investigacion penal)

Manera ta conoci dia 20 maart 2025 a tuma lugar un destaho publico y e compania R.S.I. a wordo escohi pa cu e proyecto di “Bewaring, Opslag en Takeldiensten KPA”.

E compania R.S.I. lo tin como tarea entrante 7 juli 2025:

Nan ta encarga pa takel e vehiculo cu wordo kita door di polis y hibanan na e localidad di R.S.I. situa na Avenida Milio Croes

Ta percura pa warda e vehiculo y ta responsabel pa cu esaki.

R.S.I. lo tin den custodia tur vehiculo cu wordo kita dor di Polis.

E orario cu e doño por busca nan vehiculo ta di dialuna pa diasabra di 09:00 am pa 8:00 pm na R.S.I.

Pa por haya e vehiculo bek e doño mester presenta cu e documentonan valido. Paga e costo di takel y e wardamento. Esaki ta conforme articulo 20 y articulo 30 di Landsverordening Wegverkeer (AB 1997 no 18), articulo 1 sub B y C, articulo 5 y 6 di Retributie- en Legesbesluit Korps Politie Aruba 2002 (AB 2003 no. 4).

E pago ta solamente via swipe machine. No ta acepta cash. Esaki ta wordo paga na R.S.I. su oficina.

E costonan ta como lo siguiente :

– Pa takel e vehiculo ta Afl. 175,-

– Si e vehiculo p.e. wordo hala for di caminda y poni un banda esaki ta Afl. 75,-

– Pa cada dia cu e vehiculo keda na R.S.I. tin un costo di Afl 25,-

Tene bon na cuenta cu si bo no bin busca bo vehiculo den 48 ora, bo persona lo ricibi un carta na cas na unda cu esaki ta mara na gastonan adicional.

Despues di 90 dia cu e vehiculo keda den custodia , esaki lo wordo bendi na findishi of e lo wordo destrui si e no wordo bendi.