Desde cu Aruba a drenta Status Aparte casi 40 aña pasa, ta hopi reto nos isla a confronta. Aunke Aruba a sigui den e area di transporte di petroleo, e actividad a baha significantemente den importancia economico. No tabata facil, pero hopi hende a pone schouder bou di e causa cu awe Rubianonan por ta orguyoso di e exito di nos industria di turismo cu ta conta cu un desaroyo solido.
Despues cu a inaugura Monumento Ike Cohen riba Plaza Turismo riba Linear Park na aña 2016, awo tabata asina leu cu a añadi mas pionero y lider riba e monumento. Bou di esakinan a reconoce cinco persona separadamente. Diaranson dia 27 di augustus a celebra cada un di e personanan cu nan nomber ta exponi riba e monumento, cu a hunga un papel crucial den turismo di pais Aruba. E monumento aki ta duna honor na algun cu, di un of otro manera, a resalta y a asumi papelnan critico, sensitivo, popular pero tambe menos popular, ora cu situacion a exigi decision dificil cu no tur ora a/ta wordo comprondi. Hopi a mustra curashi y balentia. Locual ta sigui wordo rekeri considerando e etapa actual.
Tin un dicho Rubiano ta bisa cu “Experencia bo ta cumpra na pacus di hende bieu”. E proverbio no tin nada di haber cu edad di hende, sino mas bien cu experencia di hende. Y ta nifica cu e generacion nobo, tin hopi pa siña y tuma for di e experencia amplio di esunnan cu a traha prome, cu a cosecha exitonan den pasado y cu ta e grupo cu a construi e fundeshi solido riba cual ta sigui construi awendia.
Nombernan manera Juancho Irausquin, Oscar Henriquez, Wichi de Palm, Ike Cohen, Raymond Maduro, Eduardo de Veer, Harold Malmberg, Ramon Richardson, Eline Bartels-Daal, Louis Pavlis, Charlie Brouns Jr., Joy Kock, Lloyd Jean-Baptiste, Manchito Ponson, Chaiben Neme, Morris Neme, Eduardo Ellis, Simon Oduber Jr. y Ewald Biemans, tur ta personahe, cu di un of otro forma, a aporta na crea e industria turistico cu awe ta e pilar economico di mas importante di nos isla.
Mirando cu e industria di turismo no ta para keto y ta sigui desaroya, awo a añadi mas baluarte na e lista aki. A reconoce e siguiente personanan cu nan propio placa; Michael Kuiperi, Roderick ‘Rory’ Arends, Walter Wiggins, Tito Muyale y Alex Nieuwmeyer. Cada un, na su mesun manera, a aporta na nos industria turistico. Nan ta pionero, esta un persona cu ta reconoce potencialnan, un innovado cu ta capaz di purba cosnan nobo. Un pionero ta pusha e limite pa por logra un causa of idea of hasta pa kibra un record. Y den e grupo aki, tur ta pionero den e industria turistico. Nan ta e arkitectonan di e exito di turismo awe.
Tambe a añadi mas nomber di algun pionero y hopi lider den turismo. Riba e monumento a reconoce ministernan di turismo y directornan di A.T.A., presidentenan y CEOnan di AHATA y mas personahe cu a aporta den gran forma na construi e fundeshi solido cu awe, entre otro A.T.A. Sui Generis, ta sigui construi exitosamente riba dje.
A.T.A. ta reconoce cu tur cu ta labora den turismo y te hasta pafo di turismo ta hunga un papel clave den nos desaroyo y den nos historia. E monumento y e plasa cu ta wordo yama ‘Plaza Turismo’, no ta pa celebra solamente esnan cu ta exponi ariba e monumento pero ta pa celebra un y tur – cu dia den dia afo, algun den un forma mas grandi cu otro, ta innova, ta pusha nan limite y ta logra move ideanan, causanan y recordnan.
“Ningun hende no ta profeta den su tera”, cu ta nifica cu hopi bes na cas mes no tin aprecio pa e trabou realisa. Nos sin duda lo no permiti esaki sosode. Ta pesey mes, Aruba Tourism Authority hunto cu Ministerio di Turismo, ta mustra awe cu nos ta contento y ta celebra nos logronan cu orguyo y ta reconoce tur cu a traha duro, cu sodo di nan frenta, pa awe nos ta unda nos ta”, asina Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a bisa durante su discurso.
Cu e monumento aki A.T.A. kier percura pa e nombernan aki ta bon graba y cu e generacionnan nobo por siña y cu e huespednan por conoce mas di Aruba su desaroyo turistico. Por nota cu e monumento aki ta brinda e espacio pa otro pioneronan cu a, ta y lo ta di nificacion grandi pa Aruba su turismo.
A.T.A. kier yama cada un di e pioneronan y lidernan danki. Tambe na esunnan cu no por tabata presente na e ceremonia pa motibo cu nan ta afo, y na esnancu no ta cu nos mas, na nan famia, danki. Danki pa a permiti cu A.T.A. por honra tur como un di e arkitectonan di e desaroyo turistico di nos isla.