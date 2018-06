Tur sushi di Serlimar lo wordo hiba Ecogas pa wordo procesa

Dialuna 4 di juni, Serlimar a cuminsa traha cu Ecogas, pa loke ta kimamento di sushi y pa produccion di gas, caminda cu e prome truck di Serlimar a sali pa Ecogas. Sra. Robin- Ann Didder, di e Management Team di Serlimar, ta amplia mas ariba esaki.

Serlimar a firma un contract habri cu Ecogas pa 6 luna. A yega na un acuerdo, despues cu e dos partnernan a sinta hunto. E prome tiro a bay pa Ecogas dialuna mainta. Pa loke ta e gastonan, tur hende tin cu paga. Sra. Didder a splica cu desperdicio ta di tur na Aruba y mescos cu na otro paisnan, lo mester paga pa procesa pa cualkier sushi, Aruba tambe lo mester bay den e direccion aki. No por sigui asina na Parkietenbos, cu tur hende ta deposita of tira nan sushi y cu esaki ta pornada. Tur otro pais ta paga.

Segun Sra. Didder, e ta un win-win situation, caminda cu ambos partido lo tin di paga. Pero Sra. Didder no tabata kier a duna cuanto ta e suma di cuanto cada partido lo tin di paga. El a enfatisa cu tur hende mester paga pa desperdicio, aki na Aruba tambe tin di cuminsa pensa pa paga pa desperdicio.

No ta mucho cla pa kende e gas lo wordo produci of cu ki meta, y Sra. Didder no por a duna mucho informacion ariba esaki. Segun Sra. Didder, mas despues lo duna mas informacion ariba esaki.

Mas aleu, Sra. Didder a sigui splica cu ora cu e desperdicio di Ecotech mes drenta, nan mes ta procesa esaki, y e ta bay pa e luga cu Serlimar ta uza na Seroe Thijsji. Pa cu esaki, e cantidad di sushi lo cuminsa baha na Parkietenbos. Tur desperdicio di Serlimar, lo bay wordo hiba pa Ecogas, pero esey ta bay pida pa pida. Esaki lo bay aumenta gradualmente den e proximo lunanan. No por sigui na e parti di Parkietenbos. A kibra tur contract eynan, tin un rapport di PAHO, unda cu ta mustra cu no por sigui asina cu cero ta subiendo. Y manda e desperdicio pa Ecogas ta un di e alternativanan cu por cuminsa uza na Aruba, segun Sra. Robin – Ann Didder, di Management Team di Serlimar.

