Tur sucursal di Aruba Bank entrante awe ta cera 2:00 pm pa publico

Na Aruba Bank N.V. nos ta haci tur locual ta na nos alcanse pa sigura e bienestar di nos clientenan y nos empleadonan. Nos a tuma e decision pa adapta nos horario di servicio na nos sucursalnan na Camacuri, Hato y San Nicolas, cuminsando awe, 6 di augustus, 2020. Nos lo ta operacional for di 8:00 am te cu 2:00 pm, te cu proximo aviso.

Tur nos ATM’s, Smart Deposit Machines y Night Depositories lo ta operacional manera custumber. Nos ta sigi brinda servicio na nos clientenan via nos Contact Center (527- 7777) (di 8:00 am te cu 6:30 pm) y via nos website (www.arubabank.com).

Nos ta urgi nos clientenan pa uza e servicionan disponibel via Aruba Bank Online, Aruba Bank App, ATMs, servicionan via Drive Thru, Night Depositories y areanan di Self-Service.

Bishita nos na www.arubabank.com/corona-news pa mas informacion y update frecuente.

Masha danki pa e pasenshi y comprencion.

Comments

comments