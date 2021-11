Ling & Sons Food Market, e supermercado mas grandi na Aruba tin tur siman su ofertanan nobo “Deals we Love”. E ofertanan aki ta valido di 11 di November te cu 18 di November 2021. Pa mas oferta por bishita: https://shop.lingandsons.com/collections/deals

Y tur Diahuebs tin 20% di descuento na Carniceria, henter aña largo na Ling & Sons.

Ling & Sons Food Market ta habri tur dia di Dialuna pa Diasabra di 7:30 AM – 8:00 PM y Diadomingo di 9:00 AM – 3:00 PM.

Ademas di e ofertanan di siman aki Ling & Sons Food Market di su campaña di fin di aña unda bo ta participa pa gana 1 aña di compras gratis na Ling & Sons y 1 aña di compras gratis pa un instancia caricativo. Pa participa ta facil: Simplemente hasi bo compras na Ling & Sons y ricibi un raffle ticket cu cada compra di 50 florin of cumprando un di e marcanan participante: HEINEKEN, SCHICK, ABSOLUT VODKA, JP CHENET, OLD PARR, BADIA, DARK HORSE, HELDADOS BON, MALIBU, PROTEX, JOSH, MEZZACORONA, BEEP, COLGATE, APOTHIC, PONCHE CARIBE, PEPPERIDGE FARM, KETTLE CHIPS & CAPECOD CHIPS (HAPCOR)

Tur miembro VIP ta ricibi double tickets! Pa registra pa bira miembro ta gratis. Por hasi esaki na e customer service desk of via: https://shop.lingandsons.com/blogs/ling-sons-vip/ling-sons-vip-rewards

Pa mas informacion follow Ling & Sons riba [email protected] of instagram @lingandsonsfoodmarket Of bishita https://shop.lingandsons.com/

Comments

comments