Tur siman empresario ta haya envelope cu droga entrega na su oficina

AMSTERDAM, Hulanda – Riba e lessenaar di Marc Paro tin dos enveloppe cu un adres di Alemania. Marc no a habri nan ainda, pero e sa caba kico tin den e enveloppenan. “Pildo of puiro. Esaki ta di cinco biaha cu esaki ta sosode e luna aki. Mas sigur un di e dealernan di droga a copia mi enveloppe y e ta uzanan pa manda droga den henter Europa. Si pa un of otro motibo esakinan no por wordo entrega, nan ta mandanan bek pa nos. Nos adres ta ariba dje”.

‘Cocaina of amfetamina? Detergente pa laba paña sigur e no ta’.

Ora cu e enveloppenan wordo habri, ta resulta en berdad cu ta droga tin den nan. Den un di envelopenan tin 25 pildo, probablemetne xtc. Den e otro envelope tin un zakje cu probablemetne lo tin cocaina den dje. Paro ta fada di e situacion. “Mi no kier tin nada di haber cu e circuito criminal. Esaki mester stop. Sino despues nos lo ta conoci den exterior como bendedonan di droga”.

E envelopenan ta mescos cu esun di e compania di Marco. Riba dje tin Paro Engineering ariba dje. Pero e doño por wak e diferencianan. “Por ehempel nos tin nos logo ariba e envelopenna. Esaki no ta para ariba e envelope falsonan aki. Claramente nan ta traha cu’n printer, mientras cu di nos ta traha na un compania di imprenta”.

Dark web

E droganan posiblemente ta wordo bendi ariba e Dark Web. Esey ta e parti di internet cu bo no por haya ariba e browser regular of Google Search. “Bo por cumpra tur cos cu ta ilegal. E ta hopi simpel, mescos cu bay un mercado”.

E pago ta bay mas bien via bitcoin of otro criptomoneda. Despeus bo ta manda bo adres, cu ta bay di manera gelock. E delivery ta bay gewoon via post. Pa no lanta sospecha, bendedonan di droga ta uza adres di companianan existente of particularnan. Bendedonan di droga online ta wordo gara regularmente.

Marc Paro manera cu a haya e envelopenan aki ta hibanan di biaha pa polis. Pero e no sa si nan tin mucho prioridad. Oficialmente nan no por bisa di enberdad ta droga tin den e envelopenan.

MIEDO

E empresario a tende di un agente cu for di exterior un biaha nan a yega di haya un orden di detencion pa detene un persona pa bendemento di droga. Pero en realidad, e persona aki tambe tabata un victima.

Esaki ta locual cu bo tin miedo di dje, Marco ta bisa. Si polis den exterior haci un investigacion pa cu bendemento di droga y cada biaha nan ta haya nos enveloppenan, mi ta core e risico di wordo deteni ora mi bay cu vakantie. Mi no kier bay Austria of Tailandia y cu mi mester splicanan cu mi no tin nada di haber cu esaki”.

