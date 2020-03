Tur servicio di DIMP ta wordo limita entrante 16 Maart 2020

En conexion cu e situacion actual di Corona Virus (COVID-19) y e medidanan di precaucion y prevencion necesario, Departamento di Impuesto ta informa lo siguiente.

Entrante dialuna 16 di maart te cu dia 31 di maart 2020 e siguiente informacion y instruccion ta valido:

Servicio di pago

 Pago di impuesto y/of primanan social mester sosode preferiblemente online uzando e sistema di Bill Payment di Aruba Bank of Banco di Caribe. Den e sistema di Bill Payment di e banconan aki e numbernan di cuenta ta programa y automaticamente ta reconcilia e pagonan su siguiente dia.

 Si acaso e contribuyente ta cliente di un otro banco, ta pidi pa sigui e siguiente skema pa por transfer e suma di impuesto y/of primanan social. Corda menciona semper e referencia di pago (“Betalingskenmerk”) y e tipo di impuesto cu ta pagando (por ehempel grondbelasting, motorrijtuigbelasting, inkomstenbelasting, BBO/BAVP/BAZV, loonbelasting, AOV/AWW, AZV etc.)

 E numbernan di cuenta di Departamento di Impuesto ta lo siguiente:

o Aruba Bank 1514017

o CMB 61351503

o RBC Royal Bank Aruba 3071006

o Banco di Caribe 80820201

o CIBC Bank Aruba 1000168

 Servicio di pago na DIMP ta sigui na Camacuri, tur MFA y Oficina di gobierno (HBK) na San Nicolas.

 Pa mantene e distancia rekeri, DIMP a hala tur stoel – unda publico ta sinta – for di otro y solamente mag

sinta riba e stoelnan indica. E stoelnan unda NO mag sinta riba nan, a wordo marca. No lo permiti mas cu 10 persona den sala na MFA y na Camacuri maximo 28 pa e servicio di caha. E personal y e security guard lo vigila e fluho di cliente.

 E orario di caha na tur punto di contacto ta manera custumber. Servicio na cliente

 Servicio na cliente y e balie di recepcion na Camacuri lo ta cera.

1

 Servicio na cliente lo continua na MFA Paradera, MFA Santa Cruz, MFA Savaneta y HBK San Nicolas segun e orario valido na e MFA-nan. E servicio na cliente aki ta unicamente pa entregamento di documento (declaracion di impuesto, bezwaarschrift).

 Servicio pa cu e notarionan ta sigui segun e skema normal di tur siman.

Afspraak cu un funcionario

 Tur afspraak haci caba ta wordo cancela. Departamento di Impuesto lo tuma contacto cu e comerciantenan cu a haci afspraak pa registra compania pa haya acceso na e portal digital ‘BO impuesto’.

Portal ‘BO impuesto’

 Pa registracion di compania, e team di ‘BO impuesto’ lo sigui yuda tur comerciante sea via telefon 5227437 of via e-mail [email protected] Departamento di Impuesto ta haci un yamada urgente na tur comerciante pa registra bo compania pa haya acceso na ‘BO impuesto’ y asina haci declaracion online tur luna y evita aglomeracion di hende y/of contagio.

 No ta acepta walk-ins pa registra compania pa ‘BO impuesto’.

 E ‘Digital lounge BO impuesto’ ubica den sala na Camacuri lo ta cera. E team di ‘BO impuesto lo asisti e

comerciantenan via telefon y/of e-mail.

Entregamento di plachi di number

Lo no otorga plach’i number te cu proximo aviso.

Fecha final di pago y declaracion mensual

E fecha final pa entrega e declaracion di BBO, loonbelasting, toeristenheffing etc. y pago di impuesto corespondiente di luna di februari 2020 ta hala pa dia 20 di maart 2020.

Tur otro servicio por ehempel areglo di pago lo continua unicamente via telefon of e-mail. Tur informacion lo sosode via telefon, e-mail, website, e portal digital BO impuesto, facebook y BO impuesto app. Departamento di Impuesto ta pidi tur su contribuyentenan pa no acudi na su oficinanan a menos cu ta sumamente necesario. Lo atende unicamente esnan cu mester haci pago of entrega of busca un documento. Pa cu e bishitantenan lo mantene nos personal y e contribuyentenan na e distancia necesario.

Alabes Departamento di Impuesto ta urgi tur contribuyente cu ta malo y cu tin sintomanan di griep manera tosamento, cu ta niester y cu tin keintura y/of a caba di bin di viahe, pa no acudi na nos oficinanan y haci uzo di e sistemanan digital.

Aki ta sigui e informacion di contacto cu Departamento di Impuesto. Liña di telefoon general 5227423

Si bo ta un comerciante 5227423 ext. 661 of ext. 519

Si bo ta un persona priva 5227423 ext. 588 of ext. 595

Si bo kier registra bo negoshi 5227423 ext. 713 Si ta pa Grondbelasting 5227423 ext. 694 of 549

2

Esnan cu tin un documento pa busca, por tuma contacto cu nos via [email protected]

Departamento di Impuesto lo haci anuncio oficial di cualkier cambio den e proceso y e medidanan di precaucion menciona. Ta pidi un y tur pa sigui e noticianan via e pagina di Facebook y e website www.impuesto.aw.

Comments

comments