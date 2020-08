Tur piscado den posesion di un permiso di boto otorga pa Directie Scheepvaart por pisca durante oranan di TDQ

Minister di Transporte, Comunicacion y Sector Primario, sr. Chris Romero, ta informa cu pa e Toque de Queda aki ta implementa e mesun regla anterior pa tur piscado cu desea di haci nan trabou den oranan di marduga. E piscado en cuestion y su boto mester ta registra na Directie Scheepvaart Aruba (DSA) y cumpli cu tur rekisito como tal.

Excepcion

Pa esnan cu ta den posesion di un permiso di Directie Scheepvaart Aruba ta duna e excepcion di por sali 4 am for di nan cas pa asina prepara pa subi laman 5 am. Y pa esnan cu lo mester pisca mas trempan den marduga, nan lo mester ta riba laman no mas tarda cu 11:59 pm y drenta bek despues di 5:01 am.

