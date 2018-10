Tur peticionario di bijstand mester ta inscribi na DPL

Mester ta inscribi como buscado di trabou si bo kier haci un peticion pa bijstand

Bijstand ta basa riba e Ordenansa Nacional (Landsverordering Maatschappelijke Zorg) AB 1989 no. GT 27 y e Decreto Nacional (Landsbesluit Bijstandsverlening) AB 1988 no. 88.

Meta di DAS

DAS ta duna servicio social na e pueblo di Aruba. Nos ta yuda bo, yuda bo mes, pa asina bo desaroya y sigui crece. Nos ta yuda abo y bo famia awe, pa mayan bo por yuda bo

mes y ta independiente.

Bijstand

Ayudo por medio di bijstand, ta un derecho cu un persona tin ora cu e wordo confronta cu cierto circunstancianan dificil den bida. E punto di salida ta cu si e salud di e persona ta permiti pa e por traha, e mester haci su maximo esfuerso pa busca un trabou prome. Yudansa di bijstand ta ser considera como un ayudo temporal.

Na momento di haci un peticion pa bijstand, e cliente mester acudi na Departamento di Asunto Social y ta pasa den un proceso di ‘screening’. Si e persona ta apto pa traha y su edad ta varia entre 17 aña te cu edad di pensioen di biehes e lo wordo manda di biaha DPL. DPL na su turno lo intermedia pa e por haya un trabou. Si no logra haya trabou e cliente mester bini bek Departamento di Asunto Social cu un prueba cu e ta inscribi como buscado di trabou hunto cu un schedule cu e fechanan cu e mester presenta na DPL.

Bijstand ta wordo duna pa famia y pa por yega na e suma di placa total cu e famia tin derecho riba dje ta tene na cuenta cu entrada y grandura di e famia. Ta calcula cuanto placa e famia tin derecho riba dje y despues ta desconta loke e famia tin como entrada conforme e categoria di entrada. Bou di entrada kiermen salario di trabou of side-job, huur, pensioen, alimentacion etc. Un famia no por bin na remarca pa mas cu e salario minimo.

Ley di bijstand

Na final Departamento di Asunto Social kier pone enfasis cu e sistema di bijstand ta traha abase di ley y tur calculacion ta regla den ley. Tur persona cu haci un peticion pa bijstand y cu por enberdad haya e ayudo temporal di bijstand ta hay’e a base di su situacion y con su situacion ta pas den e cuadro di ley di bijstand. Pa mas informacion of cualkier pregunta tocante bijstand por tuma contacto cu Departamento di Asunto Social na su telefon gratis 528-1100 of ‘like’ nos pagina di facebook “Departamento di Asunto Social” y keda bon informa tocante nos diferente servicionan.

Comments

comments