Tur peticion di VUT ta wordo discuti pa e comision

A drenta e ultimo dos simannan, caminda cu’n empleado publico por entrega su peticion pa e bay cu VUT. Sr. Antonio Caster, hurista na DHR, ta elabora ariba e proceso aki.

Tur peticion ta wordo discuti den e Comision di VUT y asina ta yega na e conclusion si ta yega na un conclusion si ta duna e persona si of no. Den e ordenansa di VUT ta para cu cada biaha VUT wordo activa, e ta solamente pa un periodo di dos luna. No por tene e proceso habri pa un tempo no determina. E tempo ta mara na ley. A base di esey, ta pone e dos lunanan, dentro di cual e persona por haci e peticion.

Mas sigur otro aña lo bolbe habri, dus e persona ta bay tin chance atrobe pa haci uzo di dje. Despues lo wak kico ta otro opcionnan mas tin. Ta purba di haci bo departamento of organisacion mas moderno, pa cual lo pro bin cu otro solucion pa cual lo bin cu otro salida cu no ta e VUT.

Te asina leu, Sr. Antonio Caster, hurista na Departamento di Recurso Humano, pa loke ta trata VUT.

