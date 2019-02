Tur persona di nacionalidad Hulandes na Venezuela mester registra y prepara nan mes

Departamento di Relacionnan Exterior ta haci un yamada na tur esunnan di nacionalidad Hulandes na Venezuela pa registra y prepara nan mes

E conseho di biahe (reisadvies) pa Venezuela ta ser adapta continuamente y vigente awe ainda 4 di februari 2019. En conexion cu yamadanan relaciona cu demostracionnan diario den diferente parti di e pais, lo siguiente.

E demostracion nan aki lo por hiba na confrontacion y violencia.

Nos ta conseha tur persona cu nacionalidad Hulandes pa evita e demostracion nan aki.

Cada persona ta keda responsabel pa nan mes siguridad den exterior y nan decision si nan kier keda den un pais. Nos ta keda conseha na un y tur pa no biaha pa Venezuela, of hospeda den dicho pais, si no ta estrictamente necesario. E escogencia aki ta keda un decision di cada ken pa nan mes y/of famia. No ta descarta cu e situacion na Venezuela lo sigui deteriora.

Nos kier pidi un y tur cu conoce un persona cu Nacionalidad Hulandes, pa conseha nan registra nan mes na e Embahada di Reino Hulandes na Caracas via e servicio di informacion: https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/)

Pa un bon preparacion den un caso di emergencia den exterior, ta consehabel pa referi na e siguiente checklist: (https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/checklist-voorbereiding-op-een-noodsituatie-in-het-buitenland

