Durante di e ultimo lunanan gobierno di Aruba conhuntamente cu Ministerio di Asuntonan Exterior di Hulanda ta sigui di cerca e acontecimentonan na Haiti. E situacion na Haiti ta sigui deteriora y ta particularmente preocupante na e capital Port au Prince.



Ministerio di Asuntonan Exterior di reino Hulandes ta pidi encarecidamente na tur persona di nacionalidad Hulandes cu ta na e momentonan aki na Haiti, pa nan registra nan mes via e servicio di informacion. Di e forma aki reino Hulandes por tin un bista ken y cuanto persona ta na e pais pa asina por mantene tur na altura di cualkier evolucion y por brinda asesoria, por ehempel si mira oportunidad pa sali for di Haiti.Kico a haci te na e momentonan aki?Ministerio di Asuntonan Exterior di reino a tuma contacto telefonico cu personanan di nacionalidad Hulandes cu ta residencia na Haiti. E esfuerso aki a demostra cu ta un cantidad limita tin estableci na Haiti y na e momentonan aki no a ricibi peticion pa asistencia.

Recientemente dia 5 di maart reino Hulandes a duna un conseho negativo di biahe pa Haiti y pa e personanan cu ta na e pais pa bandona Haiti. Dia 7 di maart ultimo a personanan di nacionalidad Hulandes cu a registra a ricibi un mensahe.

Porfabor tuma nota cu reino Hulandes no tin un embahada na Haiti. Tur servicio, pa personanan di nacionalidad Hulandes cu ta encontra nan mes na Haiti, ta duna door di e embahada Hulandes na Santo Domingo, Republica Dominicana, cu e sosten di e Consul Honorario di Haiti na Port au Prince.

Conseho di biahe:

Pa mas informacion over di conseho di biahe pa Haiti klik riba e link di e website di Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino Hulandes: www.nederlandwereldwijd.nl